El conmovedor video de Adamari Lopez consolando a una bebé afectada por el terremoto en Puerto Rico

Adamari Lopez ha recorrido esta semana varias zonas afectadas por los terremotos en Puerto Rico, que ocasionaron destrozos en numerosas localidades de su isla natal.

Una de las áreas más afectadas fue el pueblo de Guánica, donde la mayoría de las casas y estructuras quedaron destruidas, dejando a la población sin hogar.

El recorrido de Adamari Lopez por Puerto Rico que muestra la devastación del país La conductora de Un Nuevo Día viajó como enviada especial del programa para ayudar en todo lo posible

La conductora del programa Un nuevo día de Telemundo recorrió varios refugios acondicionados para estas familias afectadas, y se encontró con una bebé que quedó sin hogar junto a sus padres, caso que la conmovió profundamente.

El tierno video de Adamari Lopez junto a una bebé en Puerto Rico

"Miren a esta bebé que me encontré aquí en este refugio. Se llama Alaia, como mi hija, y es la más pequeña de cuatro hermanitos", expresó Adamari en un video compartido por Un nuevo día.

"Si para un adulto es difícil estar en una situación como esta, imagínense cómo será también estar con sus hijos, ella tiene nada más un mes y medio (…) Me la quisiera llevar para mi casa pero el hermanito me dijo que negativo, que no me la puedo llevar", agregó, soltando una sonrisa.

Muchos de sus admiradores reconocieron el gran trabajo que está haciendo Adamari recorriendo las zonas afectadas de Puerto Rico y conociendo a las familias afectadas, pero también la llamaron a descansar.

"Te ves cansada Adamari, tienes que descansar, que Dios te bendiga", "Te vez agotada Ada, descansa. Por favor hidrátate bien, bendiciones", "Dios te bendiga Ada, eres muy bella por dentro y por fuera", fueron parte de los comentarios que recibió el tierno video.

