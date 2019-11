Reina San Francisco de Quito: Ana Cristina busca el desarrollo integral de los niños

View this post on Instagram

Visitamos a @changanecuador, uno de los Auspiciantes Oficiales de @reinadesanfranciscodequito que entregará #ElAutoDeLaReina.🚘 Un increíble #AlsvinV3, sedán dinámico que representa comodidad y elegancia.🚗 • • @changanecuador : ✅Innovación y tecnología. ✅Responsabilidad y compromiso #EcoValor. ✅Seguridad comprobada. 🥇La marca china más vendida en el mundo. @fundacionreinadequito @laclavecomunicaciones @edunaranjowph @edunaranjoec • • #ReinaSFQ2019 #LaTradicionContinua #ReinaDeSanFranciscoDeQuito #ElTrabajoContinua #60años #ReinaDeQuitoEsServicio #ReinaDeQuitoEsSolidaridad #Quito