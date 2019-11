Las conmovedoras palabras de Denise Cruz sobre su hermano Dilan

View this post on Instagram

Denis Cruz, hermana de Dilan, acudió a la ceremonia de graduación del joven que fue herido de gravedad por un agente del Esmad el sábado 23 de noviembre. Denis pidió a los compañeros de su hermano que sigan orando por la salud de Dilan y envío un mensaje a las personas que los han apoyado: "Que esto sea un detonante para acabar con la violencia".