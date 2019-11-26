Can Yaman, el galán turco de telenovelas que colapsó el aeropuerto de Madrid con su increíble físico
Es muy famoso en su país natal.
Ningún fenónemo natural colapsó el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas, fue la llegada del actor turco Can Yaman, considerado uno de los galanes de la televisión más famosos e irresistibles del momento en Europa.
Tiene 30 años y aunque su profesión es la de abogado, poco a poco comenzó a incursionar en el modelaje y la actuación desde 2014, logrando el éxito en 2017 en la serie de televisión Dolunay, interpretando a un hombre de negocios.
Kendall Jenner está pensando tener un hijo y este hombre sería el padre
Tiene 24 años y es la única de su familia que no tiene hijos.
Can Yaman, el galán turco que te dejará sin aliento
Nació en Estambul, Turquía y además de mostrar un atractivo único, es súper inteligente y habla fluidamente cuatro idiomas, turco, italiano, alemán e inglés.
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#repost @hellodergisi ・・・ Roma’nın simgesi olan farklı noktalarda çekim yaptığımız Can Yaman ile Trevi Çeşmesi’ne de uğradık elbette. Yaman ünlü ritüeli gerçekleştirip arkasını dönerek çeşmeye madeni para attı mı dersiniz? Hayır, atmadı! 🎬 Yaptığımız uzun röportaj bu haftaki @hellodergisi ‘nde ⭐️⭐️⭐️⭐️ @canyaman #canyaman ⭐️⭐️⭐️⭐️ Fotoğraf @tameryilmaz1 Styling by @parlaquestyling @dbberdan @omega @khun_jewelry #trevifountain #trevi #rome #treviçeşmesi #fontanaditrevi
Ha sido protagonista de cuatro series en tu país natal, İnadına Aşk, Hangimiz Sevmedi, Dolunay y Erkenci Kuş. Y entre 2018 y 2019 ha ganado 6 premios , resaltando su gran talento actoral.
Ahora, se encuentra de visita en España, donde desató pasiones a su llegada a Madrid. Todas las fanáticas descontroladas lo rodearon en el aeropuerto, donde la policía realmente la tuvo difícil para contener al público.
"Muchas gracias Madrid, esto es realmente una locura, una gran multitud en el aeropuerto. La policía lo pasó muy mal, se pusieron muy nerviosos al tratar de ayudarme, de lo contrario los abrazaría a todos, lo siento por su interrupción", escribió el actor a su llegada.
Can Yaman visitó el país ibérico para ser entrevistado en el programa 'Volverte a ver' del canal Telecinco.
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#ErkenciKuş sadece burada değil dünyanın birçok ülkesinde de ses getiren , katıldığı her oylamayı altüst edip “bela” olan:) , ödüllere doyamayan, çok özel, türünün en iyilerinden fenomen bir iş oldu.. Ekranlara bir daha gelir mi bilmem ama gelirse de bayaa bayaa bayaa zor gelecek kadar müthiş bir kimya yakaladığımız, birlikte her sahnede ekstra özverili oynadığımız, gerektiğinde bir sürü açığı beraber kapattığımız, aurasıyla setteki herkesin enerjisini yükseltip daha keyifli çalışmasını sağlayan ve esprileriyle sürekli güldüren, yolu inanılmaz açık olan partnerim @1demetozdemir e çok teşekkür ederim. Sette her ihtiyacımızla ilgilenmeye çalışan, işimizi kolaylaştıran set ve prodüksiyon çalışanlarına ( mesela Suat abiye, kahvemizi bir kere bile ihmal etmedi, sürekli suyumuzu getiren Veysel’e, yemek yer miyiz getirelim diye soran Onur’a, bir ihtiyacımız olduğunda koşturarak yerine getiren Ömer’e Engin’e Ercan’a), bir sürü dertle uğraşan ( set bitse de montaja giderek çalışmaya devam eden), masalsı bir dünya kuran yönetmenimiz Çağrı Bayrak, Aytaç Çiçek ve reji ekibine , harika iş çıkaran görüntü yönetmenimiz ve ışık şefimize ( tabi ekiplerine de ), bizim üzerimizde çok emeği olan kostüm, saç, makyaj hazırlık ekibimize ( çoğu zaman sette en iyi arkadaşlarımız onlar oldu), Can Divit’i özgün bir tarzla stil ikonu haline getirmekte büyük emeği olan stylingcim Aslı Parlak’a, diziye enerjisiyle ekstra performanslar koyan diğer oyuncu arkadaşlarıma( mesela Anıl Çelik’e, Ceycey’i hangimiz özlemeyeceğiz ki 🤗 ), bizi bir araya getiren ve hep babacan davranan sürekli bizi arayan ve dinleyen yapımcımız Faruk Turgut’a çok teşekkür ederim.. Senaristlerimize , sanat ekibine, Ahsen hanıma, Ali abiye ve daha nicesine de tabii ki çok teşekkür ederim.. Erkenci Kuş’un çok uluslu, her yerden her yaştan başka türlü bir fan kitlesi oldu , bu kadar değişik yaşta farklı kültürdeki insan profiline hitap etmek inanılmaz bir şey , bize nasip olduğu için çok gururluyum, hepinizi çok seviyorum, bizi hiç yalnız bırakmayın.. Menajerlerim @cuneytsayil ve @ilkerbilgi yi unutmamak lazım 🙏🏻 Birazdan son bölümümüz başlayacak, keyifle izlemenizi diliyorum.. #ErkenciKuşVeda 🤗
Y las fanáticas no solo lo esperaron en el aeropuerto, también fueron hasta el hotel donde se está hospedando, el Riu Plaza España. Aunque las chicas no pudieron compartir con él y Can Yaman se disculpó por eso.
"Lo siento por los que han esperado horas frente al hotel para verme. Ha sido un viaje agotador y necesitaba un sueño reparador. Espero compensaros mañana", escribió en sus historias.