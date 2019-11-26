Can Yaman, el galán turco de telenovelas que colapsó el aeropuerto de Madrid con su increíble físico

Ningún fenónemo natural colapsó el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas, fue la llegada del actor turco Can Yaman, considerado uno de los galanes de la televisión más famosos e irresistibles del momento en Europa.

Tiene 30 años y aunque su profesión es la de abogado, poco a poco comenzó a incursionar en el modelaje y la actuación desde 2014, logrando el éxito en 2017 en la serie de televisión Dolunay, interpretando a un hombre de negocios.

Kendall Jenner está pensando tener un hijo y este hombre sería el padre Tiene 24 años y es la única de su familia que no tiene hijos.

Can Yaman, el galán turco que te dejará sin aliento

Nació en Estambul, Turquía y además de mostrar un atractivo único, es súper inteligente y habla fluidamente cuatro idiomas, turco, italiano, alemán e inglés.

Ha sido protagonista de cuatro series en tu país natal, İnadına Aşk, Hangimiz Sevmedi, Dolunay y Erkenci Kuş. Y entre 2018 y 2019 ha ganado 6 premios , resaltando su gran talento actoral.

Ahora, se encuentra de visita en España, donde desató pasiones a su llegada a Madrid. Todas las fanáticas descontroladas lo rodearon en el aeropuerto, donde la policía realmente la tuvo difícil para contener al público.

"Muchas gracias Madrid, esto es realmente una locura, una gran multitud en el aeropuerto. La policía lo pasó muy mal, se pusieron muy nerviosos al tratar de ayudarme, de lo contrario los abrazaría a todos, lo siento por su interrupción", escribió el actor a su llegada.

Can Yaman visitó el país ibérico para ser entrevistado en el programa 'Volverte a ver' del canal Telecinco.

Y las fanáticas no solo lo esperaron en el aeropuerto, también fueron hasta el hotel donde se está hospedando, el Riu Plaza España. Aunque las chicas no pudieron compartir con él y Can Yaman se disculpó por eso.

"Lo siento por los que han esperado horas frente al hotel para verme. Ha sido un viaje agotador y necesitaba un sueño reparador. Espero compensaros mañana", escribió en sus historias.

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