¿Qué resguardos debo tomar en el marco de la marcha del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer?

Hace una semana, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y otras organizaciones feministas le entregaron una carta pública a la Intendencia Metropolitana para informar que este lunes 25 de noviembre se realizará una marcha en conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Para esta convocatoria, y en las manifestaciones en general, es necesario que tomes algunos resguardos. Desde la Coordinadora Feminista 8M entregan una serie de recomendaciones que debes tomar en cuenta a la hora de salir a marchar.

Seguridad física

Primero realiza un plan de regreso a casa. Para ir, ponte ropa cómoda y adecuada a tu cuerpo. Lleva contigo tu identificación (cédula, licencia, pasaporte), una botella para hidratarse y algún alimento dulce en caso de fatiga. Además de una botella con agua y bicarbonato para protegerte de las bombas lacrimógenas y leche de magnesio para el gas pimienta.

Para proteger tu rostro, utiliza máscara antigas, antiparras y/o pañoleta. Intenta ir liviana, ojalá sin mochila. En cuanto a la vuelta, coordina previamente el transporte de regreso a tu casa y piensa un lugar seguro para ir después de la manifestación. ¡Ojo! Lleva dinero en efectivo en caso de emergencia.

Seguridad digital

Ponle contraseña a tu teléfono, sin huella digital y sin patrón. Si te quieres comunicar con compañeros o amigos, chatea de forma segura y cifrada (Signal o Telegram). Desactiva el bluetooth y utiliza el VPN para enmascarar tu uso de internet.

También preocúpate de tener cargado tu celular y usar el modo ahorro de batería. Comparte tu ubicación en caso de detención. Graba cualquier situación de violencia policial o policía civil. Comparte y/o respalda material audiovisual en cuanto puedas en caso de que pierdas acceso a tu teléfono. Si vas a publicar información en redes sociales desactiva tu geolocalización y no etiquetes a personas o lugares.

Redes de contacto

Es muy importante armar un grupo para asistir a las protestas y organizar un chat en redes sociales seguras como Signal o Telegram. Manténganse juntos y definan un punto de encuentro en caso de que se dispersen.

Anoten en su cuerpo números de emergencia. Por último, avísale a alguien de confianza que vas a marchar y dale tu RUT.

¿Qué hacer en caso de detención?

Si te llevan detenido, grita tu nombre, RUT y el nombre de quien te lleva cuando te suban al carro policial. Si es que puedes, comparte tu ubicación con alguien de confianza. No debes firmas ninguna declaración que no entiendas, no te pueden obligar.

La policía debe informarte tus derechos. Tienes derecho a guardar silencio hasta estar en presencia de un abogado. Tienes derecho a un abogado, conocer el motivo de detención y hacer una llamada a quien elijas. Si escoges declarar frente a la policía, están obligados a tomar tu declaración ante tu abogado defensor.

Si tienes heridas o lesiones, tienes derecho a que te llevan a un centro asistencial a constatar lesiones. Tienes derecho a visitas, a comunicarte con tu familia y a que te traten dignamente. No puedes ser sometido a torturas o a tratos crueles o denigrantes. El registro corporal debe ser realizado por un funcionario de tu mismo sexo. Si quedas para control de detención, te deben trasladar ante un juez de garantía antes de 24 horas de la detención.

¿Qué hacer después de la manifestación?

Encuéntrate con tus compañeros y diríjanse a un lugar seguro. Cámbiate de ropa y dúchate con agua fría para eliminar los gases. Avísale a tus acompañantes que llegaste bien a tu casa y asegúrate que el resto también haya llegado a su destino. Comparte tu experiencia con tu familia y cercanos. Descansa y aliméntate bien.

Revisa la información compartida por la Coordinadora Feminista 8M en redes sociales:

