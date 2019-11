El video que le han borrado dos veces al actor Julián Román sobre el paro

View this post on Instagram

#Repost @actores_aca with @get_repost ・・・ 🗣Si aun hay colegas que creen que no hay razones suficientes para sumarnos al paro, si creen que al invitar a marchar este 21 de noviembre nos estamos metiendo en política, nuestra respuesta es, sí, claro que nos estamos metiendo en política, pues defender los derechos es una forma de hacer política, sin necesidad de sumarnos a ningún partido. Y cuando un derecho fundamental, como el legítimo derecho a la protesta es criminalizado y perseguido por el estado, este solo hecho es razón suficiente para parar y salir a marchar. Atropellos como el que se denuncia en este video, contra unos colegas realizadores de escenografías, demuestran hasta donde ha llegado el delirio y el abuso de quienes vuelven sospechosa a cualquier persona o entidad que se manifieste en favor de la protesta y una razón más para sumarnos a la gran protesta nacional. ¡Por el legítimo derecho a la protesta! #ACÁMarchamosEl21 ¡Por qué dejen de estigmatizar la protesta social! #ACAMarchamos21N ¡Porque el primer generador de violencia es quien acusa de vándalos a ciudadanos pacíficos! #ACÁMarchamosEl21 #ACÁMarchamosEl21 y lo haremos en paz. #ActoresALaMarcha