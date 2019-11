Se conocen detalles de la muerte del chef Alejandro Cuéllar

View this post on Instagram

Porfin logre probar el pollo negro! 🖤🐓 . . . #malaysia #kualalumpur #travel #kl #love #instagood #photography #photooftheday #sayajual #asia #travelphotography #travelgram #fashion #ootd #instagram #instatravel #instadaily #wanderlust #picoftheday #petronastowers #bazaarpaknil #like4like #art #sayajualmurah #travelblogger #streetphotography #beautiful #selangor #holiday #life