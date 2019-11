‘Hombre caimán’ podría acudir a instancias legales contra ‘Sábados Felices’

View this post on Instagram

A TODOS MIS AMIGOS EN LAS REDES LES QUIERO COMUNICAR QUE ESTOY PERFECTAMENTE DE SALUD …Y LISTO PARA TRABAJAR Y QUE ME CONTRATEN ..CON MI SHOW COMICO- MUSICAL..PARA QUE GOCEN CON MI HUMOR UNICO ….PARA CONTRATACIONES PUEDEN LLAMAR A MI CELULAR 3108092884 Y A MI WHATSAPP 3143897146…ESTOY LISTO Y ALA ORDEN GRACIAS GRACIAS GRACIAS BENDICIÓNES