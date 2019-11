Fallece padre de Claudia Bahamón en grave accidente de tránsito

View this post on Instagram

#ATENCIÓN Padre de Claudia Bahamón falleció en un accidente de tránsito El siniestro vial que acabó con la vida de Germán Bahamón Vanegas, se registró la mañana de este jueves en la vía que comunica al municipio de Magangué con el corregimiento de El Cuatro, departamento de Bolívar. El padre de la presentadora huilense conducía una camioneta que colisionó con un vehículo que transportaba semovientes quedando atrapado. Habitantes de la zona ayudaron a su rescate y lo trasladaron hasta el Hospital La Divina Misericordia en Magangué, en donde se confirmó su muerte.