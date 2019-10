"Son violentísimas": Camila Flores detalla las fuertes amenazas que ha recibido

Tras el altercado que se produjo entre parlamentarias de ambos sectores políticos en el Congreso, la diputada RN Camila Flores aseguró que las críticas en su contra se multiplicaron y que incluso ha recibido una serie de amenazas.

La parlamentaria reveló que los amedrentamientos se han hecho por redes sociales y vía telefónica. "En estos días he recibido cientos de amenazas de muerte, que donde me pillen me van a golpear, me van a matar, estas son amenazas violentísimas", declaró al Mercurio de Valparaíso.

Según comentó, los antecedentes ya están en manos de la justicia y ya habrían algunos identificados. "Ya está investigando, hay varios de ellos (autores) ya identificados, en eso agradezco la labor de la policía, puesto que han sido muy profesionales y tenemos a varios de estos tipos individualizados", dijo.

También aclaró que no solo ha recibido amenazas, sino que también han intentado intervenir sus redes sociales. "Trataron de hackearme todas mis redes sociales, mi correo electrónico, incluso mi WhatsApp y mi número telefónico. Han inventado un montón de mentiras, de post verdad. Tratando de instalar frases o menciones que yo supuestamente habría hecho", aseguró.

De acuerdo con la parlamentaria, ella no sería la única afectada tras el altercado en el Congreso. Paulina Núñez y Erika Olivera estarían pasando por situaciones similares. "Creo que se han ensañado con nosotras, las mujeres, dando cuenta de una total cobardía. Seguramente creerán que nosotras somos del sexo débil, y tratando de amedrentar, acallar, atemorizar e inhibir que uno pueda emitir determinadas opiniones y sacar a estos personajes al pizarrón, que es lo que a ellos no les gusta, que uno emita su opinión", dijo.

