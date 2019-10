FOTOS: Así luce la catrina de Selena Quintanilla elaborada por artistas mexicanos

Las celebraciones por el Día de Muertos ya se están haciendo sentir y quienes siguen la tradición han demostrado todo su ingenio. Un ejemplo de esto es una escultura de la Reina del Tex-Mex, Selena Quintanilla, en su versión catrina que fue expuesta en Texas, específicamente en las calles de San Antonio.

Fue el artista mexicano César Menchaca, quien en conjunto con otros artistas y diseñadores mexicanos decidieron crear la escultura para rendirle un homenaje a la fallecida cantante.

En las fotografías puede verse a esta catrina con un clásico vestuario de Selena, un cabello muy similar al de la cantante y una posición característica al momento de cantar.

The Selena catrina is now located on the corner of Alamo and Market Street in Downtown San Antonio across from the @HiltonPalacio. The catrina is more than 8 ft tall and has over 2 million breads on it. #dodsat @dod_sat #SanAntonio pic.twitter.com/AkonNdB3ru

— Live From The Southside (@SouthsideSATX) October 28, 2019