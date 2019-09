¿Qué tal luce? Mary Méndez publicó foto con cabello corto y enamoró a más de uno en redes.

View this post on Instagram

Un #tbt que AMO, la maga: @andreatakagi el mago: @andresoyuela magia magia para lograr que por primera vez en mi vida pudiera verme de pelo corto!!! Este fue un verdadero #dreamteam ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (esto es peluca señores… jamas me he cortado el pelo así de corto)