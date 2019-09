En Manta: Podrán ser candidatas a reina de la ciudad mujeres casadas y con hijos

View this post on Instagram

MUJERES CASADAS Y CON HIJOS PODRÁN PARTICIPAR PARA REINA – MANTA. Ya está abierta la convocatoria a Reina de Manta 2019, y este año habrán varios cambios, así lo informó el Municipio de Manta, ya que podrán participar mujeres de 18 a 35 años y aunque estén casadas y con hijos; esto hasta el año pasado no estaba aceptado. TRANSGÉNERO NO PODRÁN INSCRIBIRSE Según se informó a este medio sólo está permitida a quienes hayan nacido mujer, es decir no se aceptan participantes Transgénero.