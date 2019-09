Mujer donó un riñon a su exesposo después de cinco años separados

Una mujer hizo algo que no muchas haríamos por una ex pareja: le donó un riñón. Kelly Hope decidió ser la donante de su exesposo luego de que pasaran doce meses y no apareciera nadie. Dijo que tomó el riesgo para que sus hijas no quedaran sin padres.

"Aunque ya no estemos juntos, no estoy preparada para que mis hijas se queden sin padre” dijo Kelly, momentos antes de entrar a la sala de quirófano con Dan Pyatt, su exesposo del que tiene ya cinco años divorciada.

Luego de someterse a los exámenes a ver si eran compatibles, la pareja pasó por la operación y ahora ambos se recuperan satisfactoriamente.

Kelly le dijo a los medios "Puede que no estemos casados ​​ahora, pero todavía somos una gran familia y tuve que hacer ese sacrificio para mantener a nuestra familia unida".

Cuando tenía un año de casados, Dan fue diagnosticado con una enfermedad renal. Al momento de tener su segunda hija, el médico les advirtió que su enfermedad no tenía cura y que necesitaría eventualmente un trasplante de riñón.

Dan fue empeorando, los problemas del trabajo afectaron su relación y el ambiente en su hogar era horrible para los niños, así que decidieron separarse.

La pareja se mantuvo cercana para el bienestar de sus hijas, por lo que la buena acción de Kelly no sorprendió a Dan y siempre le agradecerá que arriesgó su vida para ayudarlo.

