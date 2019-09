Las catastróficas imágenes y videos de Las Bahamas en ruinas tras el paso del huracán Dorian

El mundo está en alerta por el huracán Dorian, y es que este domingo alcanzó la categoría 5, e impactó en las Bahamas con unos vientos de hasta 290 kilómetros por hora.

"El huracán sigue golpeando las Ábacos, aproximándose hacia el extremo este de Gran Bahama. Esta es una situación de riesgo mortal. Los residentes de Ábacos deben seguir en sus refugios", advirtió el el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

El huracán tocó tierra este domingo a las 12:40, hora local en Elbow Cay, en las Islas Ábacos, y se convirtió en la tormenta más fuerte nunca antes registrada en el Atlántico.

The eye of #Dorian has made a second landfall at 2 pm EDT (1800 UTC) on Great Abaco Island near Marsh Harbour. Maximum sustained winds were 185 mph at the time. This is tied for the strongest Atlantic hurricane landfall on record with the 1935 Labor Day hurricane. pic.twitter.com/O9hrotTTbS

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 1, 2019