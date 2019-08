Luego de volverse viral el video, la mujer denunció a través de su Instagram que fue grabada sin su autorización.

Hijo del alcalde de Bucaramanga será demandado por grabar video íntimo.

Por medio de su Instagram, Paola Ramírez denunció que Rodolfo José Hernández grabó un video teniendo relaciones con ella, sin su consentimiento. Sin embargo, la mujer conoció este material luego de que le llegara a su casa un CD que contenía el material.

La joven expresó a La FM que "se asustó mucho" al conocer este material. Posteriormente se intentó comunicar con su exnovio, pero este no le dio ninguna respuesta.

"Lo miré y no sabía que me estaban grabando en ese momento, entonces yo le escribí a Rodolfo, y le pregunté que qué estaba pasando; él me responde que no sabe, se hace el loco", dijo la mujer a la emisora.