Qué es el método Kakebo y cómo te puede llevar a multiplicar tu dinero

KA KE BO . В начале 2016 года я уволилась с крутой должности в сбере и ушла в творческий отпуск, решив, что в финансовую грамотность, финансовое планирование и управление благосостоянием, равно как и в другие околофинансовые приблуды я никогда не вернусь… В конце 2017, когда Даничу стукнуло 9 месяцев – мы начали «Деньгин ‘s». . Это я к чему?🤣 К тому что не зарекаюсь теперь ни о чем🤣 . А вообще конечно к тому, что книжку «какево» про японскую систему управления бюджетом, изданную в 2017-м в @alpinabook я как-то пропустила мимо себя🤣 Хотя она прикольная🔥 в моем стиле блокнотно финансового творчества🥳 любопытно, что перевод с испанского🙈 непростой путь до России🙃 . В общем долго писать не буду. По мне, блокнот дельный, особенно для детей (и работы вместе с родителями) ибо ярко, системно, с поросёнком и серым волком🤣 . Закупила небольшой тираж для подарков на выпускном будущим Семейным финансистам @dengins_school . Фото в карусели. Остальное – можно погуглить. . #детииденьги#семейныефинансы #семейныйбюджет #расходы #какебо #kakebo