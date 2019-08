Estrella de YouTube es fuertemente criticada por maltratar a su perro en un video

La estrella de YouTube Brooke Houts está siendo investigada por la policía de Los Ángeles después de que ella compartió accidentalmente imágenes en las que parece golpear, gritar y escupir a su perro.

En el video, que se compartió en su canal el martes y luego se eliminó, le dijo a sus 335,000 seguidores que planeaba bromear con su perro con envoltura de plástico.

Cuando su perro, un Doberman llamado Sphinx, salta sobre ella, ella responde con agresión.

Más tarde, se cargó una nueva versión del video, excluyendo todo ese metraje. Ahora también se ha eliminado.

Un representante de LAPD dijo a BuzzFeed News que la policía estaba investigando. “LAPD está al tanto de este incidente. El departamento de crueldad animal está investigando esto, y hay una investigación abierta”, dijeron.

Una versión del metraje que fue guardado por un espectador se volvió viral y se encontró con un aluvión de comentarios negativos, muchos de los cuales son insultos a la estrella de YouTube.

To everyone who has been commenting on my social media as of recently: pic.twitter.com/gnxUbfVHdf

— b (@brookehouts) August 7, 2019