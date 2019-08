Colectivos feministas de Ecuador piden legalizar el aborto por violación

El pasado 06 de agosto, colectivos en defensa a favor de la mujer se dieron cita a las afueras de la Asamblea Nacional para pedir se despenalice el aborto en casos de violación. En horas de la tarde los colectivos empezaron a llegar hasta la puerta principal de la asamblea.

El tema de la despenalización del aborto continúa en debate y tomando fuerza en el país sin resultado alguno. A las afueras de la asamblea, cuando las activistas empezaban a llegar, se encontraron con los maestros jubilados quienes también piden se respeten sus derechos, con más de 3 semanas en 'huelga de hambre'.

Puertas adentro, los asambleístas se encontraban en pleno debatiendo sobre temas penales; motivo por el cual, estos grupos activistas decidieron asistir al sitio e intentar hacer escuchar sus peticiones.

Con pañuelos de color verde y frases de color negro en su rostro y cuerpo, se podía identificar a los colectivos a favor de la causa. Antorchas y velas encendidas alrededor del cuerpo policial, que resguardaba la asamblea, iluminaban la noche fuera de la Asamblea, en la ciudad de Quito.

"La irrupción del embarazo en caso de violación debería ser una opción de la mujer", gritaban los colectivos. Consideran que quienes representan al país, "no pueden continuar siendo indolentes frente a las necesidades de la mujer violentada".

De igual forma, al no ser aceptada esta petición, los colectivos aseguraron seguir en en las calles, en busca de alguna solución. 'Los asambleístas que no acepten la petición serán cómplices del dolor, la desesperación y la muerte de muchas mujeres ecuatorianas'.

Así lo afirmaron las representantes de esto grupos feministas, durante su estancia en las calles que conducen a la Asamblea.





“…si el papa fuera mujer, el aborto sería ley”

Frases alucivas al pensamiento machista de los ecuatorianos y representantes políticos era parte de los gritos de los colectivos.

Sus peticiones se acompañaban con tambores, trompetas y las voces de los colectivos gritaban para ser escuchados, antes de que el pleno sea suspendido después de 15 intervenciones por parte de los asambleístas.

Carteles con letras de colores, con frases como: '…el aborto es un privilegio de las clases sociales' o 'no más violencia contra la mujer' se movían de un lugar al otro, alrededor de un gran círculo que rodeaba a una vocera con un megáfono.

Todo ocurría mientras se esperaba conocer el resultado de las votaciones de los asambleístas, que se encontraban en pleno.

https://twitter.com/Vivas_Ec/status/1158889326081662976

En Ecuador, es permitido el aborto por dos motivos: el primero, cuando la vida de la madre o el hijo están en riesgo y obligatoriamente debe ser interrumpido el embarazo. Segundo, cuando la madre en estado de gestación fue parte de una violación, pero esta mujer tiene algún tipo de discapacidad mental.

En cualquier otro caso, la legislación ecuatoriana sanciona con cárcel, con una pena de seis meses a dos años a las mujeres que abortan por cualquier otro motivo.



La reunión del pleno fue suspendida hasta el próximo 13 de agosto. Sin embargo, para los colectivos este no fue ningún impedimento para continuar fuera de la Asamblea Nacional. Consideran que su lucha no terminará, ya que el Estado "no debe obligar a ninguna mujer a parir". Así lo dijo una de las representantes de los colectivos en su cuenta oficial en Twitter.

