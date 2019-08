 La modelo Elizabeth Loaiza se lanzó al Concejo de Bogotá

View this post on Instagram

Todos los días me levanto pensando en cómo puedo hacer para ayudar a más gente en la vida. Indudablemente, desde muy chiquita, la filantropía es lo mío!!!. Soy muy FELIZ cada vez que puedo servir al prójimo. Les hago un resumen pequeño de mi vida para que conozcan un poco más de esa mujer que ven en las fotos (la gente juzga sin conocer). Trabajé como modelo desde que tenía 4 años, siempre lo consideré como un hobbie que al final, sin pensarlo, terminó siendo mi mayor fuente de sustento. Fui siempre la mejor estudiante del colegio 👩‍🎓 y en la universidad siempre tuve beca por buena estudiante 👩🏼‍💻. A los 17 años fui Miss Mundo Colombia 👸🏼 y representé a nuestro país 🇨🇴 en el Miss World que fue en Polonia. Me casé a los 18 años por la iglesia y trabajaba junto a mi esposo en India, China, Hong Kong y Panamá. Recorrí 36 países, Tuve 2 hijos. Me separé. Alterno al modelaje me dediqué a trabajar en diferentes cosas: •Un concesionario de motos 🏍 que me regalaron mis padres a los 18 años. •Mi marca de pijamas y ropa interior @percheroni_official . •Mi marca de lenceria @ulalabrulant . •Mi negocio de joyas @esmeraldacolombianas . •Un producto con mi marca registrada (ELIZABETH LOAIZA), ante la súper intendencia de industria y comercio, que próximamente estará en uno de los almacenes de cadena más importantes y grandes de nuestro país. •Cultivos de Café en mi finca. •Propiedad Raiz. •Mi fundación @eliloaizafoundation donde toda mi familia colabora. Quizás este último punto sea el que más me gusta de todas mis labores y es por eso que ayer dije SI y Firmé un matrimonio que quizás y Dios quiera me dure para toda la vida. Porque desde mi fundación puedo ayudar pero, con una credencial podré llegar a ayudar a muchos más Seres humanos. La gente reía cuando yo decía que a los 30 iba a dejar de modelar y me iba a dedicar a otra cosa. Pienso que vine al mundo para servir y ayudar a los demás. Quiero que COLOMBIA salga adelante 🇨🇴. Somos un pais con gente trabajadora, llena de dones que Dios nos dió y muchas veces desperdiciados por falta de oportunidades. Será un nuevo reto que de la mano de Dios, lograremos juntos. Gracias por siempre apoyarme. 🙏