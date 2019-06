El video de una mujer denunciando el caso de discriminación que sufrió su hijo y su pareja ha generado polémica en redes sociales. Nuevo caso de discriminación a pareja homosexual en club del norte de Bogotá se hace viral.

Una madre relató que el nuevo caso de homofobia ocurrió al interior de una piscina, en las instalaciones del club Cafam en el norte de Bogotá. De acuerdo con la mujer, el acto fue ejercido por un trabajador del recinto.

Los dos jóvenes, que acompañaban a la mujer, dejaron de realizar las demostraciones de afecto. La mujer, indignada por el reclamo por parte del funcionario, le preguntó sobre la pareja heterosexual que estaba besándose cerca de ellos.

El empleado de la caja de compensación le respondió que en ese caso sí se podía porque eran hombre y mujer.

"Cuando vi que una pareja heterosexual se estaba besando, le hice el reclamo y dijo que los que sí podían hacerlo eran hombre y mujer, pero no dos hombres", citó la mujer en el video.

Pero, cuando una vez más confronta al hombre con la cámara de su celular, preguntándole si conocía que lo que acaba de hacer es un acto de discriminación, él respondió:

"Yo lo único que dije es que delante de los niños no se podía hacer eso. Yo no los estoy discriminando, es algo que no está permitido y lo hicieron delante de los niños".