¡Bienvenida la segunda edición de Nueva Mujer en Colombia!

No se les notificó, tampoco hubo alguna señal en el Universo. Es más, a muchas las tomó por sorpresa. Algunas experimentaron llanto, otras miedo. Otras, incertidumbre y hasta pánico. Y para varias, fue un regalo, un milagro o simplemente, la búsqueda de algo mágico. Pero, con seguridad, una vez que sintieron a un ser creciendo, muy adentro, surgió un amor indescriptible: el amor de mamá.

Y es por eso que parto a decir que la mamá perfecta sí existe: es la que la vida le puso a usted, con sus cualidades y defectos. Pero en esta edición queremos resaltar la labor no solo de quien engendra. Porque mamá también es la abuela, tía, la hermana que se hizo cargo, la tutora de una fundación o en otros casos, papá también es mamá. Eso sí, sin importar quién tomó el papel en su vida, estoy segura que nadie les enseñó lo que debían hacer, pero tengo la certeza que han aprendido lo suficiente como para graduarse con honores.

Por eso digo también que madre no hay solo una: las hay con errores, bravas, tristes, tiernas, poderosas, impacientes, dulces, comprensivas, exitosas, exigentes, incansables, confiables, tercas y humanas. Y, sin importar qué características tiene la suya, lo que la hace perfecta es que a pesar de todos nuestros fallos es quien nos sigue queriendo y cuidando como si fuéramos la mejor persona del mundo.

Mi madre suele decir que “tener hijos es el mejor oficio del mundo”. No soy madre, pero sé que quienes lo son viven con constantes preguntas para las que no existe una respuesta simple. Y ahí, es cuando su rol toma la mayor importancia del mundo, porque no hay un manual mágico que les enseñe lo que deben hacer. Nadie les dice la forma correcta de actuar ante la adversidad, pero a pesar de ello, ellas parecen tener siempre la solución ante todo. O al menos tratan. Y las amamos por ello.

Lejos quedaron aquellas postales de madres en delantal que aparecían en imágenes vintage controlando un universo inalterable a su alrededor. Ser mamá es un desafío constante en la cotidianidad, una enseñanza eterna, una tarea agotadora, pero irónicamente satisfactoria en sus inmensas contradicciones. En donde reina el desconcierto, pero también la ternura. En donde reinan las sorpresas, las risas, pero también los desencuentros. Pero, por encima de cualquier vivencia, el amor inagotable, infinito, ese que privilegia el bienestar del otro por sobre todas las cosas. Eso es amar, al fin y al cabo: desear y procurar que el otro, donde quiera que esté, se encuentre bien.

Y es que la mejor mamá no es quien solo ofrece regalos, ni la mejor ropa, sino su cariño, su tiempo y su amor. Y esto lo digo, porque quiero que ustedes, queridas lectoras, sepan que el día que ella no esté, el día que le falte, su legado permanecerá en ustedes para siempre. Sus palabras, sus besos, sus consejos, su cariño… y sus imperfecciones. Todo ello quedará en su ser, en su aprendizaje, en su vida e indudablemente, al mirarse en el espejo, reconociendo todo lo que alguna vez ella fue, es y será para ustedes.

Monica Garzón Ramírez.

LANZAMIENTO

Desde hace dos años, la revista digital nuevamujer.com, se ganó el corazón de las colombianas al ofrecer una página web enfocada en sus temas de interés cotidiano.

Con nueve secciones de diferentes ámbitos, aborda temáticas de empoderamiento así como el resolver dudas de tendencias en moda, salud, belleza y pareja.

Chile, México, Colombia, Puerto Rico y Ecuador mantienen, en cada país, el manejo de esta página web, en cuyas redes sociales como Facebook ya sobrepasa los 4,5 millones de fans y 62 mil seguidores en Instagram.

Con estos datos de fidelidad y confianza de sus lectoras, Nueva Mujer se ha convertido en la revista digital de mujeres más grande de la región. Gracias a este amplio apoyo, Publimetro Colombia apuesta a la circulación de la revista impresa tras los casos de éxito de Chile y Ecuador.

One Metro, la firma internacional de la cual hace parte Publimetro, ha visto en este producto una manera de innovar y acercarse, a través de una edición impresa gratuita, a todas la mujeres de las principales ciudades en Colombia.

La plataforma digital e impresa ofrece contenidos para la mujer moderna, emprendedora, atrevida, aventurera, crítica y divertida.

Nuestros recursos gráficos e interactivos se caracterizan por ser muy divertidos y se podrán ver en videos, infografías, tutoriales y más.

Nuevamujer.com es el principal soporte de la revista impresa y es leída en 10 países .El perfil de nuestra lectora es la mujer de 18 a 40 años, cuyos gustos son diversos como conciencia social, emocional, emprendimiento, viajes, gastronomía, deportes, y un sinnúmero de aspectos más que definen su diario vivir.

Nuestra revista impresa promete convertirse en la nueva aliada de todas ellas: nuestras confidentes, amigas, nuestras nuevas mujeres.