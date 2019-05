Sergio Andrés Quintero Jaime, de 21 años, se entregó a las autoridades. Hombre acabó con la vida de su novia porque le iba a terminar

Mariana Paéz Mendoza y Sergio mantenían una relación sentimental, de más de dos años. Aunque los dos vivían en lugares separados, él en Ocaña y ella en Bucaramanga; en su momento, la distancia no era una problema para ellos, dijo Vanguardia Liberal.

Él constantemente iba a visitarla. No obstante, la mujer ya estaba cansada de su relación y tenía determinado finalizar su compromiso.

Este contundente deseo fue producto a los celos por parte de su pareja, al parecer a Sergio no le gustaba que ella saliera. Sin embargo, su charla no terminó como se esperaba.

"El era muy posesivo, no le gustaba que saliera. A las 2:00 de la tarde del miércoles, ella (Astrid) habló con la mamá; y le dijo que se iba a ir a reclamar la cédula y que luego se vería con el novio porque le iba a terminar. También le dijo a la hermana que iba para un paseo de la universidad, se fue y ya no regresó. Todos dicen que él fue el que la mató porque fue la última persona que estuvo con ella. Hay quienes dicen que la vieron con él en Rionegro, pero no se sabe bien", dijo una persona cercana a Mariana el periódico mencionado.