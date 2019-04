Famosa influencer que salió en pico y placa hace pataleta porque le inmovilizan el carro en Bogotá

Por redes sociales circulan las imágenes de la famosa influencer Andrea Marmolejo, que se queja por un procedimiento de tránsito.

Los hechos se habrían presentado en Bogotá.

En principio, la conductora acepta que infringió la medida de pico y placa.

Mientras ella insiste en que el uniformado es demasiado agresivo, porque le quiere inmovilizar el vehículo, este aseguró que la mujer no tiene sus papeles al día.

Al final, Andrea dice:

"no me voy a bajar del carro, por favor ayúdenme. No le quiero dar plata, no hay que darle plata".