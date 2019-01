Menor baleado entrega detalles de su tensa relación con el hijo de Luli

Recientemente, el menor que fue baleado por un grupo de jóvenes, aparentemente por rencillas con el hijo de Luli, fue dado de alta y regresó a su hogar, en donde fue entrevistado por el matinal Muy Buenos Días para conocer detalles de su relación con el joven de 16 años, que actualmente se encuentra en un centro del Sename.

Según su testimonio, todo comenzó al interior de un local de McDonald’s, al que también llegó el hijo de la modelo. "Yo estaba comiendo con dos amigos y él pasó la primera vez mirándome feo con tres amigos. Yo ahí yo le dije a mi amigo ‘¿por qué me mira tan feo?’ y después pasó con seis amigos y sin parar de mirarme. Yo terminé de comer y salí y le pregunté por qué me miraba tan feo y me dijo que no me acercara tanto porque tenia una manopla", contó, agregando que se acercó de todas formas y que los separaron inmediatamente.

"La segunda vez nos topamos en General Blanch, en el mirador cuando yo estaba con mi amigo y él se acercó y lo saludó y mi amigo le dijo ‘pero yo no estoy solo’ y él le dijo ‘pero este heuón me tiene mala’. Yo le dije ‘¿cómo que hueón?’, y me dijo ‘pero si me tienes mala, mira cómo hablas’. Yo le dije ‘mira cómo me hablaste tú primero. Ahí mi amigo dijo ‘es Año Nuevo, empecemos un año diferente’. Él dijo ‘borrón y cuenta nueva’ y me dio la mano", agregó.

Pero eso no es todo, ya que más tarde habrían llegado otros amigos del menor. "Un amigo de él llegó esa noche y me acuerdo que le dijo que aquí estaba yo y que me pegaran, pero como yo estaba con mi amigo y lo conocen, no dejó que me pegaran y nos fuimos al tiro. Eran muchos", relató.

El día en que ocurrió el baleo, el joven recuerda que el hijo de la modelo lo buscó para salir, pero que él se negó. "Al principio le decía que no pero cuando me dijo que estaba afuera de la casa de mi vecino para que no llegara a mi casa, yo salí al tiro. Pero él ya estaba acá atrás esperándome y tenía a mi otro amigo agarrado", señaló.

"Ahí creo que le pusieron la pistola a mi amigo, abrieron el portón y pasó eso", dijo, recordando que vio más personas a bordo del auto. "Vi cinco hombres y una mujer. Había una mujer arriba de un hombre y yo salí, iba por el taller y dicen ‘¿ese es el Sami?’ le pregunta la persona grande y dice ‘sí ese es’. Abre el portón, y empieza a disparar", añadió.

"El primero (disparo) me llega pero sonó muy despacio y pensé que era a fogueo. Después empiezo a escuchar más y corro, me tiro por acá, entré a la casa y dije ‘es a fogueo’. Me levanté la polera y tenía el hoyo. Perdí la consciencia, por eso tengo este huevo acá, porque creo que me pegué acá (en la cabeza)".

Consultado por la supuesta relación con la ex polola del hijo de Luli, aclaró que "ella es amiga. Yo me juntaba con una prima de ella, por eso nos decíamos primos, por eso todos decían que yo era primo".

