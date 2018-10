Estreno de Halloween empodera a las mujeres adultas en Hollywood ¡Girl Power!

El pasado fin de semana se estrenó en Estados Unidos y en gran parte del mundo la última película de Halloween. En ella, Jamie Lee Curtis repite su rol como Laurie Strode, la atormentada víctima de Michael Myers.

Desde su anuncio, la cinta causó un gran revuelo entre los fanáticos del cine de terror y el público en general, veríamos en pantalla grande de nuevo al asesino más famoso del género y a la heroína más aguerrida. Con los 77 millones conseguidos en su estreno, Halloween dejó algo muy claro: hay espacio en Hollywood para las películas protagonizadas por mujeres adultas.

"Bueno, supongo que la carrera [de caballos] está en marcha y mi racha competitiva se ha puesto en marcha", tuiteó Curtis. De repente, la película estaba en camino de batir el récord de "Venom" de un fin de semana de apertura de $ 80 millones, la mayor cantidad para una película de octubre. "¡Dejemos a VENOM en el polvo!"

THANK YOU 2 ALL THE 🎃FIRST RESPONDERS! Well I guess the 🐎race is on & my competitive streak has kicked into gear. Let’s all see if we can help my favorite horses THREE TALL WOMEN, MURDERING MICHAEL MYERS & HALLOWEEN HUSTLE & let’s leave VAPID VENOM in the dust! @halloweenmovie pic.twitter.com/sHGCKto4KJ

— Jamie Lee Curtis (@jamieleecurtis) October 20, 2018