Mejores momentos de Carrie Fisher que empoderó

Los mejores 5 momentos de la actriz y guionista Carrie Fisher a casi dos años de su lamentable fallecimiento

Carrie Fisher, mejor conocida como “Princesa Leia” vivió toda su vida en Hollywood creciendo como actriz y como humana, por eso aquí van 5 momentos que la inmortalizaron y sobre todo que empoderó a las mujeres en el mundo.

Una Carrie guionista

Pocos lo saben, pero Carrie Fisher era escritora de algunas tramas ya que por sus manos pasaron libretos como Hook de Steven Spielberg, Sister Act, Arma Letal 3, El chico ideal e incluso las precuelas de la Guerra de las Galaxias.

Miró de frente al alcoholismo

Su gran obra es Wishful Drinking, unas memorias que convirtió en monólogo itinerante y especial de HBO. Fisher transformó el escenario en su casa y se atrevió a hablar de su complicada familia, sus adicciones, su afición por el electrochoque contra la bipolaridad y hasta de su relación con Paul Simon.

Siempre las mejores respuestas

Era una de las mejores entrevistadas de cualquier talk-show. No tenía tapujos. Podía hablar del tratamiento de electrochoque con el que borraban su memoria y el cual recomendaba hasta decirle a Daisy Ridley cómo tratar a los hombres que se masturbaban imaginándosela. Su sinceridad la hizo un gran ejemplo de la enfermedad mental, cuando la bipolaridad no tenía ni nombre.

Dueña del sarcasmo amistoso

El éxito que más la hizo conocer: Star Wars, tampoco escapó de sus constantes bromas, ni por supuesto George Lucas, pues cada vez que tenía la oportunidad lo señalaba de forma sarcástica, pero amistosa por el estrepitoso triunfo como princesa. "Soy una alcohólica, porque él arruinó mi vida. Le dije que a ver por qué no llevaba sujetador y me contestó: 'no, porque en el espacio no hay ropa interior", dijo en una alocusión.

Hacedora de estrellas

Fisher hizo de su perro Gary, que le acompañaba a cada entrevista, una de las grandes estrellas de Twitter e incluso se coló como actor en su último trabajo: la serie Catastrophe, en la que interpretó a la suegra de Sharon Horgan.

