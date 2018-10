La segunda finalista de Miss España habló sobre Ángela Ponce

Ángela Ponce, la primera mujer transgénero en participar en Miss España y quien representará a ese país en Miss Universo, ha sufrido todo tipo de comentarios discriminatorios que cuestionan tu papel dentro del concurso de belleza.

Lo cierto es que Ángela participó en un concurso que tenía bases y que hubo otras concursantes, entre ellas Miriam Paredes Ginés, quien podría representar a España si la reina no pudiera.

Luego de la polémica que desató que una mujer trans formara parte de este certamen, Miriam le dedicó un hermoso mensaje a Ángela en el que dejó claro que apoya la decisión de los jueces.

"En primer lugar, gracias a todas las personas que me siguen enviando mensajes de apoyo en relación con el certamen Miss universo España 2018. A continuación, quiero recalcar que @angelaponceofficial es una mujer de los pies a la cabeza, con una enorme superación, una mujer hermosa y con mucha formación en cada uno de los requisitos del certamen. Mereció la corona. Pido respeto y tolerancia, no nos limitemos a juzgar por una mera condición, el ser humano puede estar lleno de cualidades, de principios, valores… ahí es donde realmente reside la belleza.

Yo estoy muy agradecida por el puesto de Virreina, continuaré creciendo y formándome, la vida esta llena de oportunidades!

Un saludo a cada rinconcito del mundo desde donde me mándais vuestro apoyo, con esto ya me hacéis sentir reina".

Después de este mensaje, la virreina recibió decenas de comentarios, la mayoría criticando su apoyo para Ángela y demeritando su participación.

