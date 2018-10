¡Histórico! Por primera vez una mujer lidera el comando más grande del Ejército en Estados Unidos

Por primera vez en la historia del Comando de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, 'FORSCOM', una mujer tendrá a su mando el comando más grande del Ejército, conformado por 776,000 soldados y 96,000 civiles.

Se trata de la teniente general Laura J. Richardson, quien es de las primeras féminas en conquistar los estrictos espacios de la milicia, reservado históricamente para los hombres.

¡Y esto por novedoso que parezca, no es nada nuevo!, pues Richardson se alistó en el Ejército de los EE. UU. Desde 1986, y en 2012 se convirtió en la primera subcomandante general de la 1ª División de Caballería, conocida como el 'primer Equipo de los Estados Unidos'.

The #FORSCOM relinquishment of command ceremony is underway with the ⁦@ArmyChiefStaff⁩ and ⁦@DogFaceSoldier. ⁩ pic.twitter.com/T73LpRUHMZ

— FORSCOM (@FORSCOM) October 16, 2018