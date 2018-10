El empoderamiento femenino: una tarea de mujeres y de hombres

“Construir caminos sin etiquetas” fue el título del conversatorio con el que Fundación PLAN conmemoró el Día Internacional de la Niña, el pasado 11 de octubre.

Como su nombre lo indica, este fue un espacio donde los estereotipos sobre hombres y mujeres pasaron a un segundo plano, dándole protagonismo a conversaciones frescas, honestas e inspiradoras entre cuatro jóvenes que hacen parte de proyectos de PLAN (Lismarys, Britanny, Maria Elena y Diana) y cuatro reconocidas mujeres colombianas como (las deportistas María Isabel Urrutia y Susana Mora, la periodista cultural Simona Sánchez, la líder en tecnología Johana Pinzón y Vanessa Rosales, gestora de moda y feminismo).

Cuatro momentos que estremecieron al público con mensajes sobre el empoderamiento femenino, la importancia del dominio propio y el enseñar valores desde la cultura, dejando en evidencia que la sociedad podría estar más comprometida en generar cambios a favor de la igualdad de las niñas desde la cotidianidad.

“Algo que aprendí en un proyecto llamado Jóvenes Construyendo Futuro, liderado por Fundación PLAN, es que no importa qué tan grande o pequeña sea tu empresa o tu emprendimiento, lo importante es que desde este puedas ayudar a transformar vidas. Eso es lo que hago con las niñas de ‘Belleza Negra Teens’: empoderarlas en todo el tema cultural, la moda afro y la prevención de embarazos, así como apoyarlas en su proyecto de vida y en la transformación durante la adolescencia”, dijo María Elena, líder de una pequeña población en Jamundí, Valle del Cauca.

Sin embargo, lo anterior solo se puede lograr desde que haya autoestima, y por eso María Elena siempre les dice a las jóvenes con las que interactúa mientras se miran a un espejo “lo que ustedes están viendo en frente es: la más hermosa creación divina. Ustedes son sus trenzas, con su cabello, con su forma de vestir y los colores fuertes pueden encajar en cualquier rol social”.

A lo largo del conversatorio también se hizo evidente la necesidad de hacer un llamado a los hombres para que ayuden a eliminar los estereotipos y propender por la igualdad entre mujeres y hombres.

“Me alegra escuchar que digan que necesitamos a los hombres en esto porque gran parte de lo que ocurre es porque no hay una empatía de los varones a la experiencia femenina. Por ejemplo, el hecho de que los hombres heterosexuales se distancien de estatizarse es porque lo relacionan con lo femenino, y esto no debería verse como algo negativo. (…) Además, se quiere que las mujeres sean seres sensuales, pero no seres sexuales, lo cual es una ambivalencia ‘muy interesante’”, dijo la feminista Vanessa Rosales.

En las conversaciones también se hizo un énfasis en la importancia de enseñar valores a través de la cultura y precisamente sobre la necesidad de empezar a generar cambios en ella para lograr una sociedad más equitativa.

“Danzando también me han discriminado porque dicen que las que bailan son unas vagas. Me han preguntado por qué mejor no hago parte de un semillero de ciencia o de algo que “aporte más a la universidad”. Pero nada, yo también aporto mucho desde la danza, estoy aportando folclor a la cultura colombiana y a mi universidad con las presentaciones que hago y obviamente estoy dejando mi nombre en alto”, cuenta Brittany, líder de Turbano, Bolívar.

Por su parte la periodista Simona Sánchez concluyó con lo siguiente: “Lo que este mundo necesita es mejores niños con niñas interiores, que respeten las diferencias. Yo quiero que mi hijo sepa que puede ser un camaleón y puede hacer lo que quiera en la vida. Es grande la labor para quienes somos madres, porque es cultural la tradición que se genera y en nosotras está el generar el cambio y lograr la transformación del país”.

Al final del conversatorio todas las participantes subieron al escenario para ratificar el mensaje que desde Fundación PLAN se quiere transmitir a todo el país, y es que la igualdad de las niñas es un asunto, y que es tarea de todas las personas lograr que más niñas sean vistas, escuchadas y valoradas #XQSomosIguales.