5 consejos que te servirán para sobrevivir al corte de agua 2018

Corte de agua 2018

Los capitalinos están preocupados por el próximo corte de agua 2018. No se había tenido esta etapa tan larga sin agua y en tantas delegaciones. Son demasiadas las que se verán afectadas por las medidas que el gobierno mexicano ha optado por tomar.

Del 31 de octubre al 3 de noviembre habrá corte de agua potable en la Ciudad de México y el Estado de México. Todo se debe a las obras de mantenimiento en el Sistema Cutzamala.

En un inició se tenía planeado que el corte durara hasta el 4 de noviembre, pero SACMEM (Sistema de Aguas de la Ciudad de México) redujo el periodo de trabajo. Después de este corte ya no habrá más en el año, al menos que surja alguna contingencia o asunto de fuerza mayor.

¿Cómo sobrevivir?

1.- Comienza a apartar agua

Si lo haces un día antes el proceso se volverá muy pesado y tedioso. Trata de buscar los recipientes adecuados que puedan servirte, ve llenando uno o dos diarios para que no te agarren las prisas.

Supuestamente, para una limpieza completa y cómoda necesitamos 3 galones por persona cada 24 horas. Todo son aproximados porque depende de tus hábitos, el largo de tu cabello, y tu altura. Sin embargo, esto te permite tener un aproximado de lo que tendrás que reservar para que tu vida no se vuelva un infierno.

2.- No te bañes en la regadera

Algunos tendrán corte parcial, pero eso no quiere decir que puedan seguir sus actividades con normalidad. Bañarte en la regadera te afectará a ti directamente, y es un acto total de inconsciencia.

Aunque tu ducha sea de unos cuantos minutos es demasiado desperdicio de agua. Así que ni modo, durante estos días tendrás que vivir de jicarazos. Pero tranquila, solamente serán unos días.

3.- No uses tantos platos

Si no quieres una monstruosa montaña de platos que deberás lavar después, puedes prescindir de éstos. ¿Un consejo? Envuelve una servilleta gruesa al plato, y ahí come. Tendrás el soporte, y solamente tendrás que desechar el papel en el bote de basura. Trata de no usar de plástico, porque son altamente contaminantes.

4.-Selecciona bien la ropa que usarás

Tampoco podrás lavar ropa esos 3-4 días. así que te recomendamos que hagas desde ahorita las mudas que usarás para que no te lleves sorpresas desagradables. Al menos si tienes algún evento importante o compromiso durante esas fechas.

5.- Hablemos de cómo irás al baño

Suena horrible, y asqueroso pero tendrá que ser necesario. No podrás darte el lujo de echar una cubeta de agua todo el tiempo cuando hagas tus necesidades. Por ello, te recomiendo que dejes que se junten dos o tres.

Y sobre todo…

Mucha paciencia. No es cómodo para nadie, pero solamente será por unos días y todo por una causa mayor. Puedes verlo como una aventura, un experimento, o simplemente porque la vida no es justa.

Entre más te frustres, peor se volverá este proceso.

Te recomendamos en video: