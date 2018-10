15 situaciones en donde se podrán sentir identificadas las que llevan mucho tiempo solteras

1.- Estás acostumbrada a ser la tercera en discordia.

Te sabes de memoria lo que se siente estar tú y cualquier otra pareja. Tus mejores amigos siempre quieren que conozcas a sus actuales novios, y siempre terminas estando en medio sin saber a donde voltear cuando se besan.

2.- Todos ponen cara de "ay, pobrecita", cuando les dices que eres soltera.

Las preguntas más comunes en toda interacción humana es preguntarte por el novio, "el afortunado". Cuando dices que no tienes, te ven con una preocupación como si dijeras que estás desahuciada. ¡Muy molesto!

3.- La gente intenta siempre darte consejos o presentarte a alguien.

Parece que todos toman como misión el encontrarte una pareja. Te hablan de sus amigos, sus primos o hasta sus hermanos. Es como si tuvieras un letrero en la frente gigante que dijera ¡necesito compañía!

4.- Te acostumbras demasiado a tu libertad.

Después de estar tanto tiempo sin pareja te acostumbras a no rendirle cuentas a nadie. Puedes ir a las fiestas, reuniones o quedarte en tu casa viendo Netflix sin rendirle cuentas a nadie. Es demasiado difícil renunciar a ello.

5.- Te vuelves muy independiente.

Aprendes que no necesitas que alguien te lleve, te traiga, o te esté mimando. Te das cuenta que tienes la capacidad suficiente para resolver cualquier obstáculo y es embriagadora esa sensación. Luego hasta te desespera las personas que no pueden dar un paso sin avisar.

6.- Es incómodo cuando todos llevan a sus parejas.

Pero eso sí, cada vez es más común que en las reuniones vayan las parejas. Y siempre hay un momento en la que todos están abrazados, se están besando o mirando con ternura. Y ahí estás tú, viendo tu cerveza con amor.

7.- Te han dado algunas crisis existenciales.

Aunque te sabes feliz estando sola, a veces tanta presión de la sociedad te hace dudar. Comienzas a preguntarte si tú elegiste esta vida, si ya te estás tardando, o que tal vez ya jamás podrás acoplarte a alguien. Luego pasa la crisis, y vuelves a ser tu misma.

8.- La gente asume que estar soltera es sinónimo de tristeza.

La gente siempre asume que estás deprimido por no tener una historia de amor que te define. Según ellos debes tener mucho dinero, una gran familia, y una amorosa pareja para ser alguien exitoso. ¡No caigas en esa trampa! Todos tenemos ideales y tiempos distintos.

9.- Te vuelves mucho más exigente.

Como estás demasiado acostumbrada a tu libertad necesitas encontrar a alguien muy, pero muy bueno que la irrumpa. Ves a tu alrededor como hay parejas por compromiso, o que se sostienen por mera presión social. Tú ya no estás para aguantar esas situaciones.

10.- La sexualidad se vuelve un tema importante.

Una cosa es ser soltera y otra vivir de la abstinencia. Sin embargo, debes ser más cuidadosa en el momento de adentrarte a este terreno y también un poco más creativa.m

11.- Aprendes a estar sola y lo valoras.

Comienzas a amar pasar tiempo contigo misma y te das cuenta lo increíble que eres. Ya sea leyendo un libro, viendo una serie o hasta yendo sola al cine. Es hermoso saber que no necesitas de nadie para pasarla bien.

12.- Nunca es tan divertido como lo pintan en las películas.

Sin embargo, ser soltera tampoco es tan divertido. Ni estás todo el tiempo en fiestas, ni es que estés viajando por todo el mundo sola, ni estás conociendo a un chico guapísimo en cada esquina.

13.- El plus one se vuelve muy incómodo.

Cuando te dan dos invitaciones es un problema grande. Llega una edad en la que ya es raro llevar a una amiga, también es raro solamente llevar al chavo con el que has salido solamente en dos ocasiones o ir sola.

14.- Tus amigas comienzan a darle prioridad a sus parejas.

Ya no tienes a tu eterna acompañante de fiestas, museos y cine. Ya debes ampliar tus círculos, ser más creativo y saber que llegará un momento en el que las etapas de tus amigos comienzan a cambiar y a desfasarse.

15.- "Ya llegará alguien", es una de las frases que más escuchas.

Todos sienten que no estarás jamás completa si no llega alguien y te salva. ¡No! Estar soltera no es una cadena, no es algo malo ni tampoco te hace menos.

