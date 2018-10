La FIFA anunciará nuevas medidas globales para garantizar la equidad en el fútbol femenino

Quejas por las compensaciones y un trato más equitativo, son algunas de las inquietudes de las boricuas que se desempeñan en esta disciplina deportiva .

Las deportistas caribeñas, dijeron que las habían inspirado los esfuerzos de otros equipos, incluidos los de Estados Unidos, Australia e Irlanda, para recibir compensaciones y tratos más equitativos.

En este sentido, la FIFA anunció una estrategia global para impulsar el fútbol de mujeres, de cara al Mundial que se realizará el año próximo en Francia.

El órgano rector del fútbol en el orbe ha dedicado paulatinamente más atención a la rama femenina de este deporte durante los últimos años, en parte como respuesta a las exigencias de una mayor equidad.

La directora de la oficina de fútbol de mujeres en la organización, Sarai Bareman, explicó que el resultado ha sido una propuesta de cinco puntos, que comienza en las categorías infantiles y juveniles entre las 211 federaciones integrantes de la FIFA.

“Pienso que estamos tratando de cambiar la percepción de que el fútbol de mujeres no es como una pobre hermanita que espera lo que quiera cederle el hermano mayor, el fútbol de hombres. Queremos que esto sea una vertiente principal.”, dijo Bareman el miércoles a The Associated Press.