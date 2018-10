Busy Philis acusa a James Franco de agredirla físicamente

La actriz reveló en su libro "This Will Only Durt a Little" que su compañero en la serie Freaks and Geeks, James Franco, la agredió físicamente

No es la primera vez que la actriz realiza esta acusación contra Franco, primero lo mencionó en el 2011 en un panel de Paley Fest, luego a Andy Cohen en una entrevista en el 2016 y ahora lo hace con mucho más detalles en su libro.

¿Cuál fue el momento?

Durante la serie, Philips personificaba a la novia de Franco, es por eso, su cercanía dentro del set. La artista aseguró que esos meses fueron de pesadillas por los comportamientos de Franco en los pasillos de grabación. “Parecía que durante el verano había leído Easy Riders, Raging Bull o algo así y había decidido que la única forma de ser tomado en serio era ser un imbécil” escribió Busy.

LaLLa agresión vino luego de un día de grabación donde James Franco tenía una previa frustación por las equivocaciones en las lineas de cada uno, y es en una escena donde salia corriendo detrás de un vehículo, de la escuela rival donde el protagonista de 127 horas tira sobre el suelo a Philips, siendo instigado por el director.

“El director me pidió que golpeara a James mientras corríamos tras el coche y decíamos mi línea”, dice Busy para seguir con la pelea, “James no dijo su línea en respuesta. En lugar de eso, me agarró de los brazos y me gritó en la cara: ‘¡NO ME TOQUES DE NUEVO!’ Y me tiró al suelo”.

Presuntamente la actriz cayó de espaldas y se quedó sin aire. Al terminar de grabar la escena, ella corrió al trailer de Linda Cardellini, protagonista de Freaks and Geeks, y lloró intensamente. Después de todo, ella esperaba que reprendieran a James, pero no fue así.

Al día siguiente del incidente, James Franco le pidió disculpas por lo que había sucedido: "Él sonrió y me abrazó. Y no necesito decirte esto, pero James es una gran estrella de cine. Fue horrible para mí, sí, pero también es precioso y encantador como el infierno. Ahí es donde vive la manipulación” dijo Busy.

La actriz indicó que en la actualidad es muy buena amiga de Franco a pesar de que hace varios años atrás se llevaran tan mal.

Se suma a otras acusaciones

La imagen de James Franco en estos momentos se ve opacada por las múltiples acusaciones que lo señalan de acosar sexualmente, algo que salió a la luz a principios de este año, cuando fue nominado al Golden Globe como Mejor Actor en una Comedia.

