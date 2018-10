Esta cantante se postuló para ocupar un cargo de elección popular en Ecuador

View this post on Instagram

Sí al 1×1 No a la reforma de la ley que atenta contra la industria musical Ecuatoriana. No a la reforma del artículo 103 de la Ley de Comunicación. Igualdad en la difusión musical Ecuatoriana. Cantantes, autores y productores unidos por una misma causa, el respaldo de los derechos de los artistas, por el valor a la música Ecuatoriana. Gracias a quienes se sumaron a esta primera edición. #Síal1x1 #HechoenEcuador #músicaecuatoriana #Pormimúsica #pornuestrosderechos Coordinación General: Ab. Nathaly Escaleras y David Chumaña Producción Audiovisual: Home.ec