Vivi Rodríguez responde a Daniela Aránguiz por criticas a su atuendo en el regreso de "Mekano": "Soy una mujer libre"

View this post on Instagram

Ayer escuché un comentario en el @matinaldechv donde @danyaranguizf dijo que yo ya no estoy para usar short… Estamos en un momento donde se habla mucho de SORORIDAD, de LUCHA POR IGUALDAD DE GÉNERO, de MI CUERPO MIS REGLAS y de repente surgen comentarios que no caben en la actualidad. . Soy Artista, Comunicadora, Educadora Física, Empresaria, tengo 36 años, casada hace 11, tengo 2 hijas hermosas y soy una mujer libre, muy segura de lo que soy y de lo que quiero, y nadie, absolutamente nadie, me va a decir con qué me puedo vestir… . No tengo absolutamente nada en contra de @danyaranguizf y tampoco me afectó su comentario, Pero me parece un tema SÚPER RELEVANTE PARA DEBATIRLO porque debemos tomar CONCIENCIA que ya no caben esos tipos de comentarios que terminan siendo discriminatorios. Vamos a reflexionar a respecto Dany. 😘 . Quiero saber lo que piensan ustedes. 🧐 . #sororidad #igualdaddegenero #micuerpomisreglas #giramekano