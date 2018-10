Olga Tañón insta a votar en los Estados Unidos en rechazo al abuso y la violencia contra la mujer

View this post on Instagram

Que es una persona conservadora??????? Una que está en desacuerdo con el aborto pero que no le brindan un juicio justo a victimas de abuso. Unos que apoyan a un presidente que dice que le agarraría a una mujer su parte cuando quiera o se acostaría con su hija si no lo fuera por que está bien buena . Que es un conservador? Uno que apoya a un presidente que tiene una esposa que hace campaña en contra él el acoso u la burla pero el humilla a todos como le da su real gana ? . Lo mejor fue decir , tomen el tiempo que quieran e investiguen, pero NO . Luego se quejan de otros países 😠moral de que ????? Y esto que sea para todo abusador y del partido que sea . Pero esto que han hecho demuestra una vez más que la moral , el respeto y mucho menos la LEY , importa . Ojalá y no te ocurra nada similar pues cambiará tu forma de pensar de inmediato. Ahh esto para los que no están de acuerdo conmigo . DIOS NOS BENDIGA Y PROTEJA DE LOS QUE QUIEREN JODDDDD TODAVÍA MAS A ESTE PAÍS . TENEMOS QUE VOTAR EN NOVIEMBRE 💪🏽💪🏽💪🏽💪🏽faltan menos de 30 días ! REACCIONA PERO COÑO MUÉVETE Y VOTA !!!!! Y AHORA COMENTEN JEJEJEJEJEJE !!! @realdonaldtrump #stopkavanaugh #kavanaugh #women #metoo #instagram #republican #democrat #democrata #mujeres #noalabuso #noalsilencio #coñomueveteyvota @andrewgillum 💪🏽#berniesanders #andrewgillum #andrewgillumforgovernor