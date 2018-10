"Se le nota que usted es soltera": la machista frase de intendente del Maule a periodista

Durante una pauta donde se presentó el intendente del Maule, Pablo Milad, la autoridad le realizó un fuerte y machista comentario a la periodista de la Radio Ambrosio de Linares, Matilde Carrasco.

Todo se originó en el momento en que Milad llegó media hora tarde al evento, es decir, a las 12:00 horas, topando con otra actividad que se realizaría en el mismo momento en la ciudad.

"Intendente, para la otra llegue a la hora", le dijo la periodista al intendente. La autoridad contestó: "Seguro yo me estaba tomando un café en Talca". Ambos se enfrascaron en una discusión donde Carrasco intentó explicarlo los problemas que había causado por su impuntualidad y no haber avisado con tiempo de otra actividad que se había realizado en la tarde.

Fue ahí cuando Milad arremetió con la frase "Se le nota que usted es soltera", a lo que la reportera guardó silencio. Y luego, remató diciendo: "Y parece que va a seguir soltera".

Mira este video

Según informó BioBio, la periodista relató que le preguntó a la autoridad por qué creía que su estado civil tenía que ver en el tema, y luego de discutir, el intendente recalcó que la contingencia en Talca era más importante que el tiempo de los periodistas. Sus colegas, por otra parte, reprocharon el que Carrasco le haya "faltado el respeto" a Milad con su opinión.

Además, el mismo medio recogió las opiniones del Colegio de Periodistas de Maule Sur: "Creemos que las palabras y expresiones del intendente no fueron las más adecuadas, apuntando directamente a una alusión machista y fuera de lugar, tomando en cuenta que como cuerpo colegiado estamos totalmente en contra de toda violencia de género en sus distintos tipos, y que el Gobierno en la actualidad promueve la equidad en esta área". También exigieron que la autoridad le pidiera disculpas a la afectada.

"Quiero expresar mis sinceras disculpas a la periodista de Linares. Siempre he respetado profundamente a las mujeres y no me expresé de manera correcta", expresó más tarde Milad en una declaración realizada por la Intendencia, informó La Tercera.

Por otra parte, la periodista utilizó su cuenta personal de Facebook para realizar una extendida declaración respecto a lo sucedido: "No creo que estar soltera me haga mejor o peor mujer, o mejor o peor periodista, he tenido novios siendo periodista y la verdad es que soltera o en pareja me gusta que respeten mis horarios y el de mis colegas, pero creo ante todo que se debe respetar al gremio de las comunicaciones".

Después de convertirme en la solterona más popular de Linares quiero decir algunas cosas.Primero agradecer a los que me… Posted by Pilola De Las Flores Silvestres on Thursday, October 4, 2018

