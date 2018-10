Este fue el hermoso gesto de Puerto Rico en el Mundial de Voleibol Femenino de Japón

Una de las sorpresas de esta competencia mundial que reúne a 24 equipos de voelibol femenino de todo el mundo, fue la protagonizada por la selección de Puerto Rico.

Las chicas no tuvieron una buena racha en la última jornada de la fase de grupos, al caer en tres parciales ante Serbia.

Sin embargo, eso no impidió que las boricuas expresasen el valor de la solidaridad y fraternidad entre chicas en el terreno de juego y en medio de la derrota tuvieron demostraron un noble gesto de 'fair play' con el equipo contrario.

Fantastic: Despite having just lost the match, all players from Puerto Rico 🇵🇷 @FedPURVoli went to the opposite bench to comfort Serbia's 🇷🇸 @ossrb #19 Bojana Milenkovic who left the game with an injury. This is #volleyball too 👏👏👏#FIVBWomensWCH #volleyballWCHs pic.twitter.com/Px1TTFdcDP

— Volleyball World (@FIVBVolleyball) October 4, 2018