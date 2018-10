¡Esta ex reina de belleza boricua estaría a punto de ser condenada por asesinar a su esposo!

View this post on Instagram

#ÁureaVázquezRijos, la ex reina de belleza puertorriqueña acusada de asesinar a su millonario marido #noticias #LoMasImportante –> https://buff.ly/2OXBbCB⠀ BBC Mundo:⠀ ⠀ El romance de Áurea Vázquez Rijos y Adam Joel Anhang fue efímero y desafortunado.⠀ ⠀ Ahora, casi 13 años después del asesinato de Anhang, un tribunal federal de EE. UU. decidirá finalmente si la exreina de la belleza de Puerto Rico mató a su marido -un magnate canadiense de los juegos en línea- después de solo seis meses de matrimonio.⠀ ⠀ El juicio, que comenzó este martes, logró hacerse después de una prolongada batalla legal, pues Vázquez luchó contra la extradición tanto de Italia como de España.⠀ ⠀ Y fue el padre de su difunto esposo quien usó detectives privados para rastrearla en Italia, después de que un hombre inocente fue encarcelado, y luego liberado, por el asesinato.⠀ ⠀ “Nos tomó cinco años y un gran esfuerzo y energía poder rastrearla, porque apenas la localizamos, se enteró y siguió moviéndose”, le dijo Abe Anhang a la BBC desde su casa en Winnipeg, Canadá.⠀ ⠀ La fachada de un robo⠀ Anhang, un multimillonario de programas informáticos de juegos y bienes raíces de 32 años de edad, fue brutalmente golpeado y asesinado a puñaladas una noche de septiembre de 2005 en una calle del casco histórico de San Juan, la capital de Puerto Rico.⠀ ⠀ A primera vista, el ataque pareció ser un robo fallido, en el que Vázquez Rijos también resultó herida por el agresor, de sexo masculino.⠀ ⠀ Pero, según los fiscales,Anhang fue engañado para que creyera que se iba a reunir con su esposa en un restaurante de San Juanesa noche para discutir los términos de su divorcio, cuando en realidad le habían tendido una trampa mortal.⠀ ⠀ La acusación sostiene que Vázquez Rijos sabía que el divorcio la privaría de acceso a gran parte de los bienes de su marido, que se estiman en US$24 millones, debido a un acuerdo prenupcial que ambos habían firmado.