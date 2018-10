Cómo están cambiando las leyes del aborto en México tras la actual ola feminista

Las mujeres alrededor del mundo se han comenzado a movilizar. Cada día se oyen con más fuerza sus voces las cuales piden tener derecho sobre sus propios cuerpos. Se han conseguido varias victorias en diversos países que permiten el aborto: seguro, legal y gratuito.

México se encuentra un poco rezagado y al mismo tiempo avanzado. Me explico, la Ciudad de México ya lleva varios años avalando la ley sobre el aborto gratuito y seguro.

Sin embargo, solamente es en la ciudad en donde se tiene este privilegio al que no todas pueden acceder. Por ejemplo, en Sinaloa acaban de aprobar la ley que prohibe el aborto aunque haya sido caso de violación o haya un riesgo para la vida de la madre.

¿Se permite el aborto en México?

En la capital se permite durante las primeras 12 semanas.

Se criminaliza a las mujeres que quieren abortar.

En casi todas las ciudades es permitido cuando es producto de violación. No obstante, la misma ley obstruye las declaraciones de las mujeres impidiendo que ellas puedan seguir con el proceso.

¿Hay consecuencias legales?

Las sanción por abortar pueden ir de 15 días a 6 daños de cárcel.

También multas, trabajos comunitarios o tratamientos médicos y/o psicológicos.

Coahuila, Veracruz y Zacatecas también penalizan el intento de aborto.

En 9 años, según GIRE, hubieron 4.246 denuncias de aborto entre hombres y mujeres.

Según la OM el aborto es la tercera o cuarta causa de muerte materna.

El aborto seguirá sucediendo sea éste legal o no. Sin embargo, lo que procura esta ley es que las mujeres no tengan que perecer en el intento de llevarlo acabo.

Asimismo, no podemos llamarnos provida si no le damos el peso que se merecen estas mujeres. Médicamente se considera ya un asesinato si el embarazo tiene más de tres meses.

De la misma manera, no es tu cuerpo, no puedes decidir por otra persona, no es asesinato porque no hay un ser humano formado todavía, no sabes la situación de la persona, no eres tú quien lo mantendrá ni quien le proveerá las necesidades básicas.

El aborto no es un método anticonceptivo, por supuesto. Para evitar esto y que las tasas se reduzcan debemos tener conciencia y educación sexual al alcance de todos.

¿El problema? La falta de empatía al no entender que no todos tienen las mismas oportunidades, tuvieron la misma información y educación que nosotros.

