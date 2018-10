Una mujer ecuatoriana es la nueva presidenta de la Asamblea General de la ONU

Las mujeres continúan ganando espacios en la diplomacia y en especial en el parlamento mundial, como evidencia de la conquista y empoderamiento de las mismas en terrenos que antes eran dominados por los hombres.

A la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet quien asumió como alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos el pasado 1 de septiembre para los próximos 4 años, se suma ahora otra líder femenina.

Se trata de la ecuatoriana, María Fernanda Espinosa asuma la presidencia de la Asamblea General de la ONU en su 73 período de sesiones, que comenzó el 18 de septiembre.

Ahora, son 24 mujeres y 20 hombres, quienes conforman el Grupo de Alta Dirección del organismo multilateral, según lo referido por el secretario general António Guterres, quien desde su llegada a ese cargo prometió trabajar duro para lograr la equidad de género en los diversas áreas.

Entre los retos de la diplomática ecuatoriana resaltan los temas debatidos desde hace décadas en el mayor organismo de la ONU como: la creación del Estado libre y soberano de Palestina, y la independencia de Puerto Rico solicitada por el Comité Especial de Descolonización.

Congratulations to Ms. María Fernanda Espinosa Garcés, @UN_PGA, on assuming the Presidency of the United Nations General Assembly today – only the fourth woman to hold this important position in 73 years. https://t.co/jarC1xfasm pic.twitter.com/9av9g84tLk

— António Guterres (@antonioguterres) September 18, 2018