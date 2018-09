Se trata de la actriz Juliana Daza y el cantante Ricardo Torres. Todo se dio luego de que la actriz diera a conocer una fotos del maltrato, que, al parecer, sufrió por parte del músico. Se destapa un nuevo caso de agresión entre famosos colombianos.

Y más tarde contó lo sucedido en W Radio: “Tuve un dictamen de Medicina Legal, donde a mí me evaluaron y me dieron 14 días de incapacidad”.

“Me dislocó dos discos de la columna, porque me acostó en el piso. Siempre me cogía a ahorcarme y a presionarme con su peso. En esa ocasión, mi columna, mi cuerpo, quedó sobre el escalón y con todo el peso de él me dislocó dos discos de la columna. Me rompió un diente, me laceró mi cara, mis brazos, todo el cuerpo”.