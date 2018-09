Emprendedora boricua conquista con camisetas inspiradas en la Isla

View this post on Instagram

What’s not to love 💕 #aunquenacieraenlaluna Get tee @karla.and.co 🇵🇷 . . . . . . #bloggerstyle #flatlaystyle #boricua #summerootd #puertorican #mamanecesitacafe #cafecito #latina #prettysquares #flowers #arizonaliving #sunnies #megusta #dinner #foodie #instagood #foodporn #foodstagram #boricua #latinfoodie #momootd #latinaootd #karlaandco #islandvibes #bloggerslatinas #boricuaenusa #ootd #ootdlatina #tagyourbestfriend