El comentario de Angélica Blandón sobre foto de Elieen Moreno que generó críticas:

"NADA JUSTIFICA UN GOLPE, NADA JUSTIFICA VIOLENCIA, NADA JUSTIFICA LASTIMAR A OTRA PERSONA…." Mi solidaridad con mi colega @eileenmorenoact, admiro tu fortaleza al salir y denunciar públicamente. Que tu fuerza sirva de inspiración para otras mujeres e invito a mis colegas hombres y mujeres a qué se unan a esta denuncia. Nunca es demasiado hablar sobre esto. #tuindiferenciatehaceculpable #yosídenuncio #sitocasaunanostocasatodas #niunamas #yosidenuncioamiagresor