Joven actor de 'Spiderman' hace su primera transición como mujer transgénero

Con tan solo 17 años, el mundo ya conocía a Josie Totah pero como JJ Totah, cuando fue parte de exitosas series de televisión como '2 Broke girls' y 'Glee' así como su destacado papel en 'Spider-Man: Homecoming' como Seymour O'Reilly. Con apenas 17 años, y después de haber interpretado roles masculinos, decidió admitir su identidad para identificarse como una mujer transgenero por lo que pasaría de ser JJ Totah a Josie Totah.

Fue para la revista 'Time' que finalmente habló de cómo fue encasillado como "chico gay" en Hollywood y desde ese momento, mucha gente asumía su identidad de esa manera, esto fue lo que dijo:

"Numerosos periodistas me han preguntado en entrevistas cómo se siente ser un joven gay. Incluso me presentaron así antes de recibir un premio de una organización de derechos LGBTQ +. Entiendo que ellos realmente no sabían más de mi. Casi me siento como si se lo debía a todos por ser ese chico gay. Pero eso nunca ha sido lo que en realidad pienso de mí mismo. Mis pronombres son ella, ella y ella. Me identifico como mujer, específicamente como mujer transgénero. Y mi nombre es Josie Totah"

Confesó que mucha de su inspiración se la debe a Jazz Jennings y su serie de TLC 'I Am Jazz' que lo ayudó a darse cuenta de quien era y cómo quería ser visto:

"Todavía hay cosas que me asustan. Los documentos de identidad pueden ser difíciles de cambiar para las personas transgénero. Tengo miedo de ese momento en que alguien mire mi identificación, mire la foto, mire el marcador de género, te mire. No quiero sentir que no estoy permitido en algún lado por lo que soy. Tengo miedo de que ser transgénero me limite de esa manera. Y tengo miedo de que me juzguen, rechacen, me incomode, que la gente me mire de manera diferente"