La polémica 'Epa Colombia' volvió a llamar la atención de muchos, pero esta vez no lo hizo en redes sociales sino en la televisión, cuando protagonizó un altercado con la policía, y todo quedo grabado y expuesto en el noticiero. Detienen a 'Epa Colombia' por altercado con un policía.

Al parecer el día de ayer le hicieron una infracción cuando iba en su moto por el sur de la capital en el barrio Restrepo, muy seguramente mientras salía de su peluquería. Aunque no se pudo captar el momento en el que la mujer le faltó al respeto a los policías, escupiéndole a uno de ellos en la cara y agrediendo verbalmente a quienes llegaron a ayudar al hombre, sí quedó registrado cuando llega a la estación de policía.

En la noticia transmitida por el canal Caracol, solo se ve el momento en el que ya se encuentra en la estación de policía Antonio Nariño, detenida por la infracción de tránsito y el irrespeto a las autoridades. Además, por la agresión, pasó la noche en la Unidad Permanente de Justicia.

Detienen a 'Epa Colombia' por altercado con un policía:

Ese mismo día, por la ropa que lleva puesta, 'Epa' compartió un video en el que expone como una supuesta amiga la estafa pagándole en su peluquería con billetes falsos, luego de hacerse el cabello y las uñas (de ella y de algunos integrantes de su familia).

Con lágrimas en los ojos le confesó a sus seguidores que ella no entendía porque le ocurrían este tipo de cosas, si ella es una persona que obra bien. Además, admitió que por este tipo de situaciones ella se cansa, aunque sabe que es exitosa en todo lo que emprende porque lucha por ello.

"A mí me da mucha rabia porque yo obro muy bien y tener esta clase de amigos, que en vez de ayudar intenten hundir, que tristeza. Yo me boleteo en las redes sociales, en la calle, porque soy guerrera, me gusta rebuscármela y a mí me duele que me pasen cosas como estas. Ustedes son mi única motivación", finalizó diciendo con lágrimas en los ojos.