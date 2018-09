El padre Linero anuncia que dejará de ser sacerdote. Así lo reveló en una entrevista con El Heraldo. Padre Linero anuncia que se retira de ser sacerdote.

El reconocido cura samario aseguró que antes de diciembre se confirmará su retiro.

Según confesó, ya envió una carta al Vaticano pidiendo la dispensa de sus compromisos sacerdotales.

“Yo soy un ser humano común y corriente, no me siento ni mejor ni peor que nadie, yo no vivo la experiencia de Dios en un paradigma maniqueo en donde yo me creo bueno y los otros son malos, no (…) Me gusta disfrutar de una fiesta, soy un ser caribe abierto a la vida, siempre con la gente, entiendo la vida compartiendo con la gente, riéndome, mamando gallo, bailando, jugando dominó, soy hincha del Unión Magdalena, el mejor equipo del mundo, no tengo ningún problema en decir malas palabras, no juzgo a nadie ni señalo, quiero ser un puente entre las personas y Dios”, dijo el padre Linero a El Heraldo.

El padre Linero anuncia que dejará de ser sacerdote luego que termine su año sabático. Sí, en este 2018 decidió no ejercer su labor sacerdotisa para reflexionar sobre cómo sería su vida sin sotana.

Padre Linero anuncia que se retira de ser sacerdote: