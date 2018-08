Penalizan a una jugadora en el abierto de tenis de Estados Unidos por cambiar su franela en la cancha

Ni siquiera ha pasado una semana desde la controversia sobre el atuendo francés de Serena Williams, y ahora el mundo del tenis una vez más se ve envuelto en un caos sobre lo que es apropiado para las mujeres en el deporte.

En el Abierto de Estados Unidos de 2018, la jugadora francesa Alizé Cornet recibió una violación del código por parte de un juez de silla por quitarse la camisa en la cancha, luego de darse cuenta de que la llevaba hacia atrás. De acuerdo con el reglamento oficial de la Asociación Femenina de Tenis, las jugadoras pueden cambiar sus camisetas solo fuera de la cancha. No hay una norma comparable para los hombres, algunos de los cuales, como Novak Djokovic, se sentaron descaradamente sin camiseta ayer, sin repercusiones múltiples.

Cornet acababa de regresar de un receso de calor de 10 minutos (actualmente está sofocante en Nueva York), durante el cual se cambió la camisa. Cuando llegó a la cancha, se dio cuenta de que se había puesto al revés, por lo que rápidamente se quitó la camisa y le dio la vuelta. Todo el cambio tomó aproximadamente 10 segundos. El juez de silla que emitió la violación del código era hombre.

Los usuarios de las redes sociales se apresuraron a llamar el doble estándar en la situación de Cornet. Eso incluye a Billie Jean King, quien escribió en Twitter, "Esta regla es obsoleta y poco práctica".

Poco después del incidente, el U.S Open emitió una declaración para aclarar su posición. "Los jugadores que cambien sus camisetas no serán evaluados como una violación del código", dijo el director de comunicaciones del US Open, Chris Widmaier. "Lamentamos que a la Sra. Cornet se le haya imputado una violación del código. Sin embargo, afortunadamente, solo recibió una advertencia y no hubo más penalización por encima de una advertencia".

"Cuando sea posible, si se solicita un lugar más privado cerca de un tribunal, ese jugador podrá ir a ese lugar privado para cambiar, y no se les impondrá un descanso en el baño", continuó el comunicado. "Seguimos los procedimientos de la WTA con respecto a los descansos en el baño. Un cambio rápido de atuendo no se considerará uno de los dos descansos en el baño". Widmaier dijo que no se evaluarán las violaciones del código para acciones similares en el futuro en el torneo.

