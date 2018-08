Daniela Aránguiz asegura que en "Mekano" muchas sufrían de bulimia: "Se tomaba a la ligera, como un juego"

Esta mañana, el matinal "La mañana" de CHV hablaba del éxito que ha logrado "Rojo" en su regreso a las pantallas y de cómo había sido la competencia con "Mekano" en aquella época. Para profundizar en el tema, aprovecharon que Daniela Aránguiz es parte del panel y le comenzaron a hacer preguntas, saliendo a la luz una serie de cosas desconocidas hasta el momento.

Primero, la esposa del "mago", Valdivia, que vestía una camiseta de Colo Colo por la clasificación en la Copa Libertadores, habló de la competencia que se generó con el programa de TVN, sobre todo, por como lucían sus integrantes.

"Las niñas de 'Rojo' eran mas voluptuosas: Yamna, Maura", dijo Daniela Aránguiz, para luego agregar que de ahí en adelante muchas se comenzarona hacer cirugías. "Empezaron todas a operarse las pechugas", aseguró.

Te puede interesar:

Sin embargo, Daniela Aránguiz llamó más la atención cuando aseveró que "a muchas las vi vomitando". Según la panelista del matinal de CHV, una vez incluso llegó a pegarle a una de ellas porque prácticamente lo hacía como una gracia, para llamar la atención y que otras la imitaran.

"A una le pegué una bofetada en el baño, no voy a decir los nombres, pero sentí que si mostraba esto frente a otras integrantes del programa, lo podrían imitar", dijo la mujer ex "Mekano", recordando que "estaba en el baño y como chiste se empezaba a meter los dedos, la eché del camarín. Si quieres hacer eso hazlo en tu casa y no delante de la niñitas".

Según relató Daniela Aránguiz, esto sucedía a veces luego de los almuerzos, en los camarines de mujeres y la producción de "Mekano" nunca se enteró de lo que ocurría.

Te recomendamos: